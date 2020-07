Rétrospective de l'actualité du 27 au 31 juillet

Au sommaire de la semaine en Anjou :



. Nous allons revenir sur la bataille pour la succession de Jean-Charles Taugourdeau et de son poste de député à l'Assemblée Nationale.

Une affaire digne d'un feuilleton pour la droite angevine. Alors que le choix de la fédération locale des Républicains s'état arrêtée sur Adrien Denis, la fédération nationale a choisit une autre candidate. Nous reviendrons sur cette situation en début de journal.



. Quel est le bilan d'Angers Shopping ? Ce site internet de vente en ligne a été lancé pendant le confinement. Il devait permettre aux commerçants de l'Anjou de gagner un peu de sous dans ce contexte compliqué. Trois mois après, le bilan est en demie-teinte, explications tout à l'heure.



. Nous ferons aussi le point sur l'avenir du centre spirituel de la Pommeraye.

Sur demande des soeurs de la Providence qui y habitent, les bâtiments vont accueillir de nouveaux projets. Vous entendrez à ce sujet François-Guillaume de Broucker, directeur du centre spirituel.



. Cette semaine, nous avons aussi découvert un bar au concept assez original. Il a ouvert il y a environ deux semaines à Angers. Vous pouvez en effet venir y boire un verre tout en caressant des chats. Des animaux venus d'un refuge qu'il est en plus possible d'adopter, et le succès est déjà au rendez-vous.



. L’Association des régates choletaises va construire un catamaran adapté aux personnes handicapées.

Il a fallu repenser tout l'équilibre du bateau pour que le projet puisse se faire. Vous entendrez les explications de Bernard Delafosse, moniteur bénévole et responsable de la section handivoile de l'association.



. Nous terminerons cette semaine en Anjou avec l'équipe de tennis de table des loups d'Angers. Pour la 1ère fois depuis 19 saisons, elle ne participera pas à une coupe d'europe la saison prochaine. Ici, pas de problème de niveau, mais surtout de questions organisationnelles et financières.