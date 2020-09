Rétrospective de l'actualité du 31 août au 4 septembre

Au sommaire de la semaine en Anjou :



. Ça y est, c'est fait le masque est désormais obligatoire en entreprise.

A Angers, Verisure emploie une centaine de personnes dont une grande partie passe de nombreuses heures au téléphone. La direction a donc notamment décidé de faciliter le télétravail.



. Quatre centres de dépistage gratuit du coronavirus ont ouvert leurs portes cette semaine à Angers et ses alentours. Un dispositif mis sur pied par l'Agence régionale de Santé pour éviter au maximum une reprise de la circulation du virus. Un dépistage qui, vous l'entendrez, ne se fait pas sans quelques désagréments.



. Le premier ministre Jean Castex a détaillé jeudi son plan de relance de l'économie.

Objectif : créer cent-soixante-mille emplois en deux-mille-vingt-et-un. Des annonces qui ont rassuré Anouk Ullern, présidente de la CPME de Maine et Loire qui souhaiterait malgré tout d'autres mesures de simplification administratives.



. Les vendanges sont encore précoces cette année en Anjou. Elles ont commencé la semaine dernière. Une édition particulière dans ce contexte d'épidémie de coronavirus. Masque de protection ou pas ? Respect des distances ou non ? Ramasser des grappes de raisins n'a jamais été aussi compliqué.



. Cette semaine, c'était aussi la rentrée des classes et la rentrée pour votre radio.

Nous vous ferons découvrir ou redécouvrir tout à l'heure les nouveautés de cette nouvelle saison présentée par le directeur de la radio, Raphaël de la Croix.



. Le départ du Tour de France a été donné le week-end dernier à Nice. Si aucun Angevin n'y participe cette année, l'un d'entre eux s'illustre ces dernières semaines dans les catégories jeunes. Nous avons rencontré ce jeune espoir de l'équipe UC Cholet 49, Valentin Bramoullé.