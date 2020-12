Rétrospective de l'actualité en Anjou du 14 au 18 décembre

Au sommaire de la semaine en Anjou :



. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté mardi à Angers contre la fermeture prolongée des salles de spectacles décidée par le gouvernement.

Le même soir, nous recevions dans nos studios des représentants du syndicat des artistes-interprètes. Des invités qui nous ont rappelé que ces choix pourraient être fatal à de nombreuses personnes évoluant dans le monde culturel malgré les aides débloquées par les collectivités.



. Nous parlerons également de pollution au plastique. Le Sénat a rendu un rapport à ce sujet lundi. Une pollution qui devrait devenir très rapidement le grand défi écologique à relever ces prochaines années.



. L’IRSN, l’Institut de Radioprotection et de sureté nucléaire a lancé son opération de prélèvement dans la Loire à Saumur.

Une campagne qui doit permettre d'établir si le taux de radioactivité du fleuve est supérieur ou non aux normes en vigueur. Présentation tout à l’heure.



. Les vignerons de la vallée du Layon veulent faire revenir les chauves-souris. Leur ambition : lutter de manière naturelle contre un parasite, le vers de la grappe.



. De la chauve-souris, nous passerons ensuite au poisson dans cette semaine en Anjou.

La saison de l’empoissonnement du Loir a débuté. Pendant cette période, des associations de pêcheurs lâchent des poissons d’élevages dans les cours d’eau pour qu’ils repeuplent ces endroits. Reportage à Durtal.



. Nous terminerons avec du sport et plus particulièrement avec cette édition du Vendée Globe. La course bat son plein actuellement mais l’aventure a malheureusement pris fin il y a quelques jours pour le skipper Segréen Fabrice Amédéo que nous avons retrouvé assez fataliste.