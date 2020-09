Rétrospective de l'actualité en Anjou du 7 au 11 septembre

A six mois des élections départementales et régionales, le PS et le PCF de Maine-et-Loire appellent à une union de la gauche et des écologistes. Matthieu Orphelin ne pourra en faire partie que s’il se positionne clairement contre le gouvernement.



Matthieu Orphelin, qui veut réconcilier la jeunesse avec la démocratie. Le député angevin lance une pétition pour le droit de vote dès 16 ans à toutes les élections. Il espère ainsi enrayer l’abstention des jeunes, qui se mobilisent beaucoup, par ailleurs, dans la rue.



Jeudi, Angers accueillait la première étape du tour de France des territoires connectés. L’Agglo va investir près de 180 millions d’euros dans son projet de "territoire intelligent". Objectif : mettre des capteurs partout afin d’optimiser la gestion de l’eau, des déchets, de l’éclairage public, etc.



Système U vient d’ouvrir à Angers l'un de ses premiers CFA d'entreprise. Il formera des apprentis au métier de boucher. Objectif : pallier la pénurie de candidats pour venir travailler dans ses rayons boucherie.



Le temple protestant de Saumur va recevoir l'aide du Loto du patrimoine. Ce monument classé du XIXe en a besoin, car il prend l’eau depuis les bombardements de la Seconde guerre mondiale. Il y en a pour un million d’euros de travaux.



En football, le Sco d’Angers poursuit son recrutement. L’attaquant stéphanois Loïs Diony vient de signer pour trois ans. Le club veut privilégier la qualité à la quantité, avec un nombre de joueurs restreint. Une stratégie remise en cause par le Covid-19, car le Sco manquerait de joueurs en cas de quatorzaine.