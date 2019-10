Richard Brunel, de la Comédie de Valence à l'Opéra de Lyon

Richard Brunel est comédien et metteur en scène et va prendre la succession de Serge Dorny à l’Opéra de Lyon à partir du 1er septembre 2021. Une nomination qui a été validée par le ministère de la Culture.



Originaire de la Loire, il dirige depuis dix ans la Comédie de Valence, un Centre dramatique national dont le travail, qu’il a largement ouvert sur le territoire, est unanimement salué. Formé comme acteur à la Comédie de Saint-Etienne, le futur directeur de l’Opéra de Lyon a appris la mise en scène au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris « auprès de Robert Wilson, Krystian Lupa, Peter Stein et Patrice Chéreau »