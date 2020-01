Richard LIOGER candidat aux municipales à Metz le "Vrai Centre" est à mes côtés

Municipales à Metz, Richard LIOGER candidat « La République En Marche » a reçu lundi 20 janvier 2020 le soutien du « Mouvement Démocrate », et du « Mouvement Radical Social et Libéral ».



Marie Tribout, conseillère régionale et vice-présidente du mouvement radical sera en 2è position sur la liste. Enfin le MoDem devrait aligner 10 colistiers, dont Jean-Claude Mathieu un des cadres locaux du MODEM.