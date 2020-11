Robert Nahum pour le Festival Bruxelles se livre(s) - Tommy Scholtès

Chronique santé/diététique - Muriel Etienne - "Restons dans notre assiette" : la cuisson des aliments



L'invité : Robert Nahum, créateur du festival "Bruxelles se livre(s)". 8ème édition de ce festival et, Covid oblige, 1ère édition digitale. Festival qui se tient jusqu'au 17 décembre.

35 livres sont présentés sur le site www.bruxellesselivre.be et www.restezalamaison.be et sur la page Facebook de la Maison de la Francité.

Précisons que tous les livres présentés sont en vente via le site de la librairie Filigranes, le partenaire de ce festival www.filigranes.be





Chronique au fil de la vie : Enzo Bordonaro épluche le 3ème rapport de l'Église Catholique qui vient d'être dévoilé, avec le porte-parole des évêques de Belgique, le père Tommy Scholtes.