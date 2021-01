Un couple de Saint Malo a racheté en décembre un ancien collège, laissé à l'abandon depuis 30 ans, pour le restaurer et y habiter.



Le Bocage, situé à St Georges de Reintembault, au Nord de Fougères, leur a coûté 50 000 euros, pour un terrain de 5600 m2

Les travaux ne manquent pas, Aurélie et Rod prévoient d'en faire leur lieu d'habitation, mais pas seulement, un projet culturel de musée, salle spectacle est en train de voir le jour





Trois questions à Rod Maurice, photographe de son métier.

Il est possible de suivre l'avancée des travaux le compte instagram "Collège fou fou", déjà suivi par plus de 42 000 personnes.