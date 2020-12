Romain Brosseau, comédien et metteur en scène

Les théâtres et les cinémas rouvrent leurs portes le 15 décembre, mais dans quelles conditions redémarrer ? Alors que le secteur de la culture sort affaibli économiquement par 9 mois d'inactivités, les professionnels du spectacle demandent la prolongation de l'année blanche pour les intermittents du spectacle, le maintien des droits sociaux ainsi qu'un Plan de relance spécifique.



Trois questions à Romain Brosseau, comédien, metteur en scène. Il fait partie de la coordination des intermittents et des précaires d'ille et Vilaine.