Romain, Vinolien vivant en Australie : "on pourrait parler de confinement mais c'est assez souple"

Aujourd'hui, Romain est installé à 100 km au nord de Brisbane. En Australie, selon lui, pas de confinement stricte même si les restaurants, les bars ont dû fermer leurs portes. Les grandes entreprises poursuivent elles leurs activités. Les écoles sont toujours ouvertes.

Romain, lui, ne peut pour l'instant plus travailler, sa compagne non plus. Malgré tout, Romain trouve que le gouvernement australien gère plutôt bien les choses avec notamment la mise en place de drives pour tester la population au Covid-19.



