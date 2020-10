Romorantin : 296 ex-Matraciens reçoivent leurs indemnités 17 ans après la fermeture de l'usine

> Plus de 17 ans après la fermeture de leur usine, 296 ex-Matraciens ont reçu ce mercredi à Romorantin leurs indemnités suite à la condamnation du groupe Lagardère pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

> Mobilisation ce mercredi d'une quarantaine d'enseignants devant l'inspection académique à Blois. Objectif : réaffirmer la nécessité des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté.

> Ce jeudi s'ouvre la session plénière de la Région, avec un objectif : faire face à la situation sanitaire économique et sociale liée à la Covid 19. Et ça passe, en autre, par une attention particulière envers les jeunes alors même que la Région accuse une perte de 50 millions avec la crise sanitaire.