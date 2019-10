Ce soir nous sommes reçus dans la grande salle du conseil municipal de Roullet St Estèphe, à 11 km au sud ouest d'Angoulême au bord de la Nationale 10. Roullet et St Estèphe forme une seule et même commune distante de 2 km, de nombreux hameaux viennent s'y adjoindre. Comment faire l'unité de cette commune et comment y vit on aujourd' hui ? c'est ce que je vous invite à découvrir avec son maire:

Monsieur Gérard ROY

Monsieur Gilles MOUSSION, adjoint au maire chargé de la communication, de l'animation et président du comité des fêtes.

Monsieur Jean Luc DORMOY, maraîcher sur la commune nouvellement arrivé et qui sert l'école de Roullet.

Monsieur Adrien ROCHARD, menuisier charpentier dans l'entreprise familiale.

Monsieur Patrick LEPAPE, président de l'association "Rouler à cheval"