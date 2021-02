S'éduquer à l'alimentation avec "Aux goûts du jour"

Depuis 15 ans en Bretagne, l’association Aux Goûts du Jour sensibilise au bien-manger dans les écoles et dans les entreprises. Elle travaille sur un projet de maison de l’alimentation itinérante. Une tiny-house qui permettrait d’aller au plus près des territoires, et de toucher un public éloigné du bien-manger, de la santé et de la réduction des emballages. Emmeline Verriest dirige l’association Aux Goûts du Jour. Elle s'entretient avec Christophe Pluchon.