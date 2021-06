S. Galante, L. Boyer de Bricophonik - F. Antoine L'Appel, Belges spiritualité

Une émission présentée par Solène Perraud et réalisée par Satchel Hart





Dans la cuisine d'Olivier - Olivier Frey : Marie aime le vin, cyclocaviste.

Marie sélectionne pour vous des vins Bio et Nature chez des petits producteurs et vous les livre, donc, à vélo.

www.marieaimelevin.be



Coup de projecteur (Culture Quarantaine) : Séréna Galante et Lionel Boyer de la compagnie Bricophonik.

Ils sont venus nous parler du spectacle WATA qui s’adresse à un jeune public mais qui peut aussi ravir les plus grands.



Wata c’est quoi ? Et bien c’est un spectacle aquatique et ce qui va poser problème justement c'est l'absence de l'eau et la pollution de l'océan par le plastique !



Le spectacle se joue le 23 juin à la maison de la création et le 4 juillet au centre culturel de Gembloux



Retrouvez l’actualité de Bricophonik sur la page facebook de notre partenaire, Culture Quarantaine



L'Air du Temps (rediff) : Frédéric Antoine le rédacteur en chef du magazine "L'Appel" qui publie dans son édition de février, un sondage exclusif sur : Les Belges et la spiritualité.

https://magazine-appel.be



Interview du 1er mars 2021.