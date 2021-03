S Scultore et M Carola (Rosa) ) - Sophie Vanderheyden, opération Arc-en-Ciel

Une émission présentée par Delphine Freyssinet et Maxime de Kerchove.





La cuisine d'Olivier - Olivier Frey : le café



Coup de projecteur : Recommandé par Culture Quarantaine - la page Facebook à suivre et notre partenaire - on reçoit 2 des membres du groupe Rosa : Stéphanie Scultore et Matteo Carola



Rosa, c'est un voyage sensible et envoûtant où se rencontrent les textes de Stéphanie Scultore (voix), la musique brésilienne et l'univers de Matteo Carola (guitare), Mathieu Robert (saxophone soprano) et Falk Schrauwen (percussions)



Dernier album "Chorando Sim"

www.facebook.com/rosamusicabrasil

www.rosa4tet.com



L'Air du Temps : Sophie Vanderheyden, chargée de projets de l'opération Arc-en-Ciel.

Rendez-vous ces 13 et 14 mars ! L’Opération Arc-en-Ciel, grande récolte de vivres non périssables, s'adapte à la situation sanitaire et se réinvente pour offrir des loisirs à tous les enfants ! L’objectif est de récolter un maximum de vivres afin de permettre à 15.000 enfants et jeunes défavorisés d’avoir accès à des loisirs.

www.arc-en-ciel.be