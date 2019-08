Saint-Roch est à l'honneur !

L'évènement est un rendez vous pour les montpelliérains à la mi-août. Les rencontres et les fêtes internationales de Saint Roch de Montpellier, c'est jeudi 15 et vendredi 16 août. Un menu festif, culturel et cultuel organisé par l'Association Internationale Saint Roch et la ville de Montpellier.

Anne-Marie Conte-Privat est présidente de l'Association Internationale Saint Roch de Montpellier.