Salarié isolé : une application pour sauver des vies

De plus en plus de travailleurs sont isolés, et encore plus depuis le confinement. Un travailleur isolé d'abord, qu'est-ce que c'est ? Une personne, qui dans le cadre de son travail, se retrouve quotidiennement seule ou hors de son bureau.

Pour ces personnes, une entreprise tourangelle a développé Beepiz en 2017, une application qui permet d'alerter leur entreprise rapidement en cas de problème. Julien Rousseau, dirigeant de BEEPIZ dans cette édition.

3 000 étudiants du Centre-val-de-Loire ont des difficultés à se nourrir en ce moment : ce sont les observations des services sociaux de l'université de Tours et d'Orléans.

Ces étudiants recevront donc une aide alimentaire de 100 euros chacun, a annoncé la région hier !

SPORT

Zoom dans cette édition sur la situation de trois clubs professionnels phares du département pendant ce reconfinement : l'UTBM, le TVB et les handballeuse du CTHB.