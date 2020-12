> De l'argent de poche en échange de quelques heures de travaux sur la commune, c'est le principe de l'opération proposée par la municipalité de Salbris à ses jeunes. Elle a démarré ce lundi et dure pendant la période des vacances.

> 19 000 c'est le nombre de jeunes en recherche d’emploi en Centre Val de Loire. c’est près de 3 % de plus qu’il y a un an. Leur insertion en région passe notamment par un accompagnement intensif et plus de places en formation.