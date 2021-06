Samuël Haquin, asbl La Porte Verte - Snijboontje

Depuis 1975, l'asbl "Porte Verte-Snijboontje" poursuit une action globale et polyvalente de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale à Molenbeek et ses environs, au travers de différents services : restaurant social, école de devoirs, centre d’aide alimentaire urgente…



Samuël Haquin, le responsable de cette asbl résolument dynamique, nous présente les multiples missions et projets



