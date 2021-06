Sandrine de Montmort, "Vivre pour apprendre" (Fauve éditions) rediff

Sandrine de Montmort a une énergie communicative, et une capacité à rebondir malgré les épreuves et les coups durs de la vie.



"Vivre pour apprendre" n'est pas un livre de développement personnel à proprement parler, mais plutôt le témoignage de son introspection, de ce qu'elle a appris - sans donner aucune leçon - et qu'elle continue d'apprendre.



Un partage de bienveillance et de cheminement personnel pour apprendre à s'aimer et avoir confiance en soi.



Sandrine de Montmort partage ses expériences sur www.sandsab.com, un site dédié au bien- être grâce à des témoignages inspirants.



Interview réalisée le 20 avril 2021