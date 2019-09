Sandrine Lair : "Dans l'ensemble la rentrée se passe d'une manière sereine"

26 657 élèves ont repris le chemin de l'école pour le 1er degré et 12 371 pour le second degré. Une rentrée plutôt sereine même si des ajustements sont toujours réalisés compte tenu du nombre d'élèves inscrits. Sandrine Lair, directrice académique des services de l'éducation nationale et Laurent Delaume, adjoint en charge du 1er degré.