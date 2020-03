Sandrine Runel, candidate de la Gauche Unie aux élections municipales de la ville de Lyon

Sandrine Runel est adjointe au Maire du 8e arrondissement, déléguée à la santé et à la démocratie participative, et conseillère métropolitaine. Au Grand Lyon, elle préside la commission développement solidaire et action sociale. Elle se présente aux éléctions municipales de la ville de Lyon comme tête de liste de la Gauche Unie.

Parmi les grands axes de son programme : le renforcement de la démocratie. Son objectif est de renforcer le pouvoir des maires d'arrondissement qui sont en contact direct avec les lyonnais.

Selon Sandrine Runel, le projet qui incarne le mieux son programme est "la gratuité des transports pour les étudiants et les scolaires".

La mesure solidaire retour à la gratuité pour l'école et du périscolaire pour favoriser les personnes aux revenus modestes, ce qui permettra à leurs enfants de se faire aider dans le cadre de leurs devoirs scolaires.