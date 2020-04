Sauver les petites entreprises

Dans les centres-villes comme dans les bourgs des villages de la Région, les enseignes de mode, les salons de coiffure et les restaurants affichent porte close. Même si certains tentent de réinventer leur activité à coups de livraison de repas ou de vêtements, la grande majorité des commerces et des très petites entreprises souffrent énormément de ce confinement. Arnaud Gauthier, président de l’association Manséa qui regroupe 80 commerces du cœur de ville au Mans, et Paul Jeanneteau, élu en charge de l’économie et des entreprises à la Région, évoquent la situation de ces petits patrons et le Fonds Territorial Résilience, une nouvelle aide régionale qui leur est consacrée.