Savina de Laveleye, présidente de l'ASBL Equi-libres (équithérapie)

Savina de Laveleye, présidente de l'ASBL Equi-libres.



Il s'agit d'un centre d’équithérapie et de loisirs de qualité, situé à La Hulpe, qui propose des activités pour enfants et adultes.



Objectif : se reconnecter à la nature, se re-construire et trouver son équilibre avec l’aide de la nature et du cheval.



www.equi-libres.be