Scène Solidaire 5.6 soutient la scène locale !

Vendredi prochain, l'événement Scène Solidaire offrira la possibilité d'assister aux concerts en ligne de ces 12 artistes du Morbihan depuis votre salon. Objectif : soutenir le moral de tous ceux qui n'ont pas pu montrer le fruit de leur travail depuis plus d'un an.

C'est à découvrir en ligne vendredi 14 mai à 19H sur les chaînes de Radio Larg', de la Mairie de Vannes et sur le site de Scènes du Golfe.

Evènement entièrement soutenu par la Mairie de Vannes et les Scènes du Golfe.