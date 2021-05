Se "pauser" pour retrouver le goût et le sens de l'action

Alors Père Matthieu, je vous imagine bien occupé alors que les perspectives de pouvoir de nouveau se retrouver se profilent à l’horizon, sans doute que vous réorganisez les célébrations de 1ère communion, de profession de foi… et puis il y a peut-être des mariages et des baptêmes qui vont pouvoir avoir lieu bientôt ?

Oui bien sûr David, il y a tous ces événements que je garde dans la tête et dans le cœur et qui me réjouissent mais je dois avouer que j’ai finalement bien apprécié que le rythme des activités se ralentisse sérieusement depuis un an.

Oui j’imagine que comme curé d’habitude vous avez beaucoup de réunions en soirée. Et le couvre-feu les a empêchées… mais ça n’est pas trop difficile pour vous ? il me semble que vous êtes plutôt du genre hyper actif non ?…

Exactement David ! et justement, pour moi ce ralentissement d’activité est une bonne leçon. comme je suis obligé d’être un peu moins dans l’action. Ça me donne l’occasion de réfléchir davantage, de mettre des priorités… et plus de sens à l’action.

j’en ai parlé récemment avec ma maman qui m’a rapporté une discussion très amusante qu’elle a eu avec mes neveux et nièces et finalement j’ai trouvé ça assez édifiant.

Bon Vous nous avez fait le teaser… il faut nous raconter l’histoire maintenant !

Eh bien ma mère qui habite Angers appelle mon frère de Toulouse en visio… et donc mon frère prend la tablette à son fils Alistair qui jouait avec depuis un certain temps… Alistair 8 ans est bien sûr très frustré qu’on lui retire la tablette. Mais au lieu de bouder dans sa chambre, il reste et il suit la discussion en visio entre son père et sa nany…mais comme il est un peu colère, il refuse de se montrer à la caméra.

Alors Maman interroge mon frère : « mais pourquoi il ne veut pas se montrer Alistair ?

- Il est en colère parce qu’il n’a pas le droit à la tablette aujourd’hui alors il grogne et il tourne en rond mais je lui ai dit que ça suffit pour aujourd’hui.

- ma mère a bien compris qu’Alistair entend la conversation alors elle dit bien fort « ah je comprends il ne doit pas savoir quoi faire… j’ai peut être une idée pour lui… » et elle raconte : La semaine dernière sa cousine lily qui était chez moi est venu me trouver en me disant : Nany J’sais pas quoi faire…

- Ah oui ? et qu’est-ce que tu lui as dit ?

- Eh bien je lui ai proposé de s’allonger sur le dos, de mettre les jambes en l’air et de rester comme ça pendant 3 minutes et je lui ai dit que certainement avant la fin des 3 minutes elle trouverait quelque chose à faire…

- là elle m’a regardé avec des grands yeux et m’a dit Ah bon… mais ça ne va rien faire ...

- Si ! tu vas voir je lui ai dit : si tu lèves les jambes, les idées… elles vont te descendre dans la tête ! elle m’a dit- C’est bizarre ton truc…

- Essaye… tu verras bien…

- et de fait avant la fin des trois minutes Lily est partie dans le jardin faire de la balançoire.

Mon frère et ma mère ont continué leur discussion et quelques instants plus tard mon frère a orienté la tablette pour montrer Alistair qui était allongé sur le dos, les jambes en l’air il testait déjà la technique de sa Nany.

Eh bien je vois qu’on ne manque pas d’humour dans la famille Lefrançois !

Oui… mais j’en tire aussi une leçon tout à fait sérieuse que nous sommes sans doute beaucoup à avoir expérimenté et que pourtant nous oublions souvent. Cette leçon c’est que nous avons besoin de mettre notre corps et notre esprit au repos, et c’est justement à ce moment-là qu’il se remet à mieux fonctionner. Chacun à sa manière nous avons besoin de nous mettre régulièrement en position pause pour retrouver l’envie d’agir. Ça pourrait être une bonne résolution entre l’Ascension et la Pentecôte de simplement s’asseoir ouvrir les mains et de ne rien faire pour simplement accueillir la vie, le souffle…et des idées inspirées.