Secours catholique : 250 repas pour les plus démunis

Au sommaire :

- 250 repas à distribuer aux plus démunis : C'est l'objectif des bénévoles du Secours catholique cette année. Le traditionnel repas de noël est annulé et l'association s'adapte. Ursula Vogt, déléguée départementale de l'association, et tous les volontaires ont à cœur de proposer aux familles un Noël aussi magique que possible.

- 1500, c'est le nombre de personnes qui sont réunies d'habitude en la cathédrale Saint-Gatien de Tours le soir de Noël. Cette année, avec les directives sanitaires, elle ne pourra accueillir que 800 fidèles. Et pour permettre à tout le monde d'avoir accès à un temps de prières, les prêtres du diocèse ont décidé d'innover. Explications avec le père François du Sartel.

- Troisième épisode dans la série "Repas de Noël made in touraine" sur rcf ! Ce matin, on part au domaine Le rocher des violettes. Chez Xavier et Clémence Weisskopf, on y fait du vin biologique depuis 2005 sur 18 hectares à Saint-Martin-le-Beau, sur le territoire de l'AOC Montlouis-sur-Loire. On y fait aussi du pétillant, un effervescent. Zoom sur ce vin, sur sa fabrication, qui laisse le naturel créer ces petites bulles fines et subtiles qui font toute la différence. Reportage.