Semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens (abbé Michel Rongvaux)

Chaque année, tous les Chrétiens, quelle que soit leur dénomination, sont invités à une semaine de prière pour l'unité des Chrétiens. Plus particulièrement, Enzo Bordonaro reçoit l'abbé Michel Rongvaux qui nous explique le sens et le bonheur qu'il y a à partager cette semaine. Les dates sont du 18 au 26 janvier. Retrouvez plus de renseignements sur la page catho-bruxelles.be