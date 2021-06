Séréna Galante et Lionel Boyer de Bricophonik (Culture Quarantaine)

Une émission présentée par Solène Perraud et réalisée par Satchel Hart



Recommandés par notre partenaire Culture Quarantaine, Séréna Galante et Lionel Boyer de la compagnie Bricophonik.

Ils sont venus nous parler du spectacle WATA qui s’adresse à un jeune public mais qui peut aussi ravir les plus grands.



Wata c’est quoi ? Et bien c’est un spectacle aquatique et ce qui va poser problème justement c'est l'absence de l'eau et la pollution de l'océan par le plastique !



Le spectacle se joue le 23 juin à la maison de la création et le 4 juillet au centre culturel de Gembloux



