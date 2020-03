Seul(e) sur Mars avec Tamara Leonova, professeur à l'Université de Lorraine.

C'est un Moselle actuel varié auque vous êtes conviés et que nous terminerons avec Tamara Leonova, professeur en psychologie sociale expérimentale à l'Université de Lorraine au téléphone avec nous depuis Nancy, elle vous incitera écrire votre journal du confinement. Egalement dans Moselle Actuel le témoignage de Christèlle, infirmière à Pouilly en pays Messin avec Olivier Pia. Nous nous glisserons aussi dans les Pas de Pia près du Centre Pompidou Metz. Au programme également le journal régional avec Sébastien Souici et Moselle Actu commente l'Actu avec Roger Cayzelle et Marco Marchioni.