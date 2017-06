"Sideways" la webserie itinÃ©rante

Hélène et Benoît voyagent à travers l’Europe avec leur camion bleu et leur caravane. Un mode de vie itinérant qui répond à leur motivation première : rencontrer des gens « en accord avec leurs actions et leurs valeurs ».

En sillonnant les villes et quartiers d’Europe, ils découvrent des projets innovants comme La Bergerie des Malassis à Bagnolet, à proximité de Paris.

Cela donne lieu à « Sideways, la web série itinérante », également disponible sur support DVD à prix libre. Ecoutez, visitez et soutenez-les !

A ce jour il existe neuf épisodes, et vous pouvez suivre Benoît et Hélène sur les réseaux sociaux ! Side Ways, la websérie itinérante.

https://twitter.com/SideWaysFilms

https://www.instagram.com/sidewaysfilms/

https://vimeo.com/sidewaysfilms/

https://www.youtube.com/user/SideWaysWebseri

https://side-ways.net//