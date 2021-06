Simon Rix, Justice et Paix : la Chine et les "terres rares"

Direction la Chine et "les terres rares" ! Sauf qu'il s'agit moins de géographie que de stratégie économique.



Simon Rix, Stagiaire plaidoyer et resources naturelles à Justice et Paix, notre partenaire, nous explique.



Son étude "Terres rares : entre « autonomie stratégique » européenne et dépendance chinoise"est à lire sur le site de Justice et Paix, ONG d’éducation permanente impliquée dans la défense des droits humains et la justice.



www.justicepaix.be