The Singing Dunes à la synagogue de Delme avec Benoît Lamy de la Chapelle.

Ce mois de Juillet, Moselle Actuel vous invite à découvrir des expositions à Metz et en Moselle, expositions d'art moderne et contemporain. Etape aujourd'hui à la Synagogue de Delme, près de Chateau-Salins, devant laquelle vous êtes peut-être passés sans vous arrêter. Il faut le faire et tout particulierement pour découvrir Les Dunes Chantantes, The Singing Dunes de Zuzanna Czebatul. Une voyage dans le temps également au sommaire de Moselle Actuel comme tous les jeudis avec Gérard Schoenenberger et Sébastien Wagner, nous serons le 23 juillet 1961. Nous ferons le tour des nouveautés en salles, le journal régional avec Sébastien Souici et tout de suite quoi de neuf cette semaine dans la semaine.