Solène Sacré, spécialiste des tourbières

Solène Sacré est ingénieur agronome, spécialisée en Gestion des milieux naturels et travaille au sein du Conservatoire des espaces naturels des Pays de la Loire sur la conservation de la flore et des habitats naturels, et coordonne le programme régional d’action en faveur des tourbières. Il a d’abord fallu recenser les tourbières et, ô surprise !, la région Pays de la Loire en détiens plus de 2000 ! En 4 ans, Solène Sacré est devenue une spécialiste des tourbières.