Solidarite Fin de Vie Joelle Hennemanne

L'association "Solidarité Fin de Vie" est née du constat que beaucoup de personnes sont déprimées ou isolées dans les dernières années de leur vie. Une présence et une écoute sympathique leur fait beaucoup de bien, sans parler du fait qu'eux-mêmes sont capables d'écoute et de sympathie. Une expérience qui nous est présentée par la présidente de l'association, Joëlle Hennemanne. On peut les retrouver sur le site www.solidaritefindevie.be