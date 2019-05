Solidarité Paysans : agriculteurs, ne restez pas seuls

"Ce n'était pas notre incompétence qui était la cause de nos difficultés, mais le contexte économique". Depuis 30 ans, Solidarité Paysans accompagne de manière transversale les agriculteurs en détresse. En 2018, salariés et paysans à la retraite ont accompagné 74 agriculteurs et leurs familles en Drôme et Ardèche. Vous pouvez les contacter au 04 75 25 88 64 ou par mail à dromeardeche@solidaritepaysans.org