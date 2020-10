Sommes-nous en pénurie de vaccin contre la grippe ?

Où trouver un vaccin contre la grippe aujourd’hui ? Certaines pharmacie en ont encore mais toutes les officines se sont faites dévalisé.

Même si tout le monde n’est pas en rupture de stock, le président de l’Ordre des Pharmaciens en Provence-Alpes-Côtes-d’Azur et Corse confirme avoir rencontré une demande 3 fois plus forte que l’année dernière. Selon le docteur Stéphane Pichon, cette tension sur les stocks de vaccin a été créée de façon artificielle “par un affolement médiatique et étatique”.

"Les gens se sont jetés sur les vaccins"

Même le docteur Pichon trouve que les “gens se sont jeté sur les vaccins” mais il pense que toutes les personnes à risques pourront se faire vacciner et si il y a une pénurie elle serait problématique surtout pour les “actifs” qui auraient envie de se faire vacciner.

Mais il faut attendre le 15 novembre pour savoir si nous serons ou pas en rupture de stock. Selon le président régional de l’Ordre des Pharmaciens seulement à cette date là, nous serons sur du risque.