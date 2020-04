"Le retour à l' école ne se fera pas partout et pas pour tout le monde" à déclarer dimanche soir le premier Ministre Edouard Philippe. Education, confinement et élèves en Occitanie, Sophie Béjean, rectrice de la région Occitanie et de l'académie de Montpellier, répond à nos questions dans le 1819 en Occitanie.