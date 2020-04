Sophie Béjean, rectrice de la région Occitanie et de Montpellier

C'est le moment de retrouver notre invité dans ce 1819 en Occitanie avec la rentrée pour tous les élèves confinés en Occitanie...une rentrée donc très particulière ! Comme l'a annoncé hier Edouard Philippe c'est un long processus qui va se mettre en place et on ne retrouvera pas tout de suite disons la vie d'avant. Plus de détails d'ici 15 jours et si les contours de ce déconfinement se dessine et sera très encadré ; quelques annonces hier du PM en compagnie du ministre Olivier Véran tel que le retour à l' école qui ne se fera pas partout et pas pour tout le monde. Éducation, confinement et élèves en Occitanie on en parle tout de suite avec vous Cédric Combet ; votre invité Sophie Béjean Rectrice de la région Occitanie et de Montellier, Chancelière des Universités