Sophie Loridon, rendre hommage aux femmes du passé

Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Sophie Loridon, elle est réalisatrice de films et de documentaires.

Il y a 12 ans, elle filmait un an de la vie de sa cousine, Lucie.

Lucie est une vieille femme, habitante solitaire du plateau ardéchois, fière de sa vie et de ses choix.

En 2018, ces séquences se transforment en film "Lucie, Après moi le déluge".

Aujourd'hui ce documentaire, depuis sorti en DVD, continue de plaire et d'émouvoir puisqu'il était à l'affiche de l'évènement "Choix de Femmes" mais est aussi projeté ce soir au Festival de Films de Femmes de Créteil où il a été sélectionné.