Sophie Vanderheyden, chargée de projets de l'opération Arc-en-Ciel.

Rendez-vous ces 13 et 14 mars ! L’Opération Arc-en-Ciel, grande récolte de vivres non périssables, s'adapte à la situation sanitaire et se réinvente pour offrir des loisirs à tous les enfants ! L’objectif est de récolter un maximum de vivres afin de permettre à 15.000 enfants et jeunes défavorisés d’avoir accès à des loisirs.