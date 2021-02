Sortir de la prostitution, c'est possible !

Une agence de nettoyage pour sortir les femmes de la prostitution : ce projet audacieux est porté par l’association Solenciel. Après Grenoble et Lyon, l’organisme vient de s’installe à Montpellier.Nous recevons Anne Hurpy, présidente de Hope and Joy, une association chrétienne qui soutient et encourage les personnes en situation de prositution et Gwendoline Fasano, directrice de Solenciel.