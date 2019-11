SOS Amitié fête ses 40 ans de présence en Anjou.

Quarante ans et toujours autant d’actualité!

SOS Amitié en Anjou célèbre demain son anniversaire par un concert à Angers.

L'histoire a commencé en 1960 à Boulogne avec un objectif précis : prévenir le suicide. Aujourd’hui, la fédération nationale chapeaute quarante-quatre associations réparties sur tout le territoire Français.



En Maine-et-Loire, l’association est implantée à Angers et dispose d’une antenne à Saumur depuis 2011. Les appels concernent plus généralement des personnes en détresse psychique et souffrant de solitude. Dans le département, l'année dernière, les bénévoles ont répondu jours et nuits à plus de 16 000 d’entre eux.

Des bénévoles qui, désormais, sont formés à écouter les personnes en détresse, ce qui n’était pas le cas au tout début de l’histoire de l’association.





« Il y a quarante heures de formation théorique assurée par des professionnels et quarante heure de formation pratique au sein de l’association. Savoir écouter, c’est quelque chose qui s’apprend ! » détaille Jean-Pierre Baron, président d'SOS Amitié dans le département.



Une formation nécessaire tant les bénévoles font parfois face à des personnes en situation de grande détresse.



« Les écoutants se rendent compte qu’il y a tout un monde souterrain de personnes qui ont du mal à trouver leur place dans la société, déplore le président, et qui ont besoin de s’adresser à quelqu’un pour au moins avoir un interlocuteur. »



Internet ou la naissance d’autres moyens de contact



A l’origine, contacter SOS Amitié se faisait uniquement par téléphone. La technologie évoluant très vite, près de 10% des appels se font maintenant par chat et par messagerie internet. De nombreux jeunes prennent contact avec l’association par ce biais. Les appels sont nombreux et les bénévoles ne peuvent malheureusement pas aider toutes les personnes en détresse.

Une situation que résume en quelques mots Jean-Pierre Baron, un brin fataliste : « On ne répond qu’à un appel sur quatre au téléphone et un appel sur six au chat. Ça veut dire qu’il y a énormément de demandes aujourd’hui et qu’une trentaine d’écoutants ne suffisent pas à tout le monde ».





Un concert pour l’anniversaire samedi à 15h à Angers



Pour fêter cet anniversaire en Anjou, SOS Amitié organise samedi 30 novembre un concert à Angers. L'orchestre symphonique du lycée David d'Angers se produira salle Jean Vilar à 15h, c'est au 1 bis rue Henri Bergson.

Coté tarifs, comptez 8€ pour les adultes et 4 pour les enfants, et sachez que vous pouvez réserver votre billet sur www.olda.fr.