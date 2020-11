Spéciale Radio Don : Msgr Kockerols, Anne Périer et Catherine Pirlet

Une Bruxelles ma Belge spéciale Radio Don toute la semaine.

Parce que RCF est une radio qui vit principalement de dons.

Le réseau RCF compte 64 radios en France et en Belgique (Bruxelles Liège et Sud Belgique)



Cela représente 300 Salariés et 3000 bénévoles, et ici à Bruxelles c'est l'équivalent de 2 salariés et demi à temps plein et 75 bénévoles



Et vous allez les entendre, ces bénévoles, toute la semaine, vous parler de leur radio, notre radio, la vôtre.



Aujourd'hui :

Monseigneur Jean Kockerols, évêque auxiliaire de Malines Bruxelles

Anne Périer, responsable francophone de la communication du centre pastoral et membre du CA de RCF Bruxelles

Catherine Pirlet ("Super Cathy") bénévole qui aide à la préparation des émissions Chronique au fil de la vie