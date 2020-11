Spéciale Radio Don : Steven Fuite, président de l'EPUB, Joël Braem UOPC

Une Bruxelles ma Belge spéciale Radio Don toute la semaine.

Parce que RCF est une radio qui vit principalement de dons.

Le réseau RCF compte 64 radios en France et en Belgique (Bruxelles Liège et Sud Belgique)



Cela représente 300 Salariés et 3000 bénévoles, et ici à Bruxelles c'est l'équivalent de 2 salariés et demi à temps plein et 75 bénévoles



Et vous allez les entendre, ces bénévoles, toute la semaine, vous parler de leur radio, notre radio, la vôtre.



Aujourd'hui :

- Steven Fuite, président de l'EPUB (Eglise Protestante Unie de Belgique)

- Joël Braem, de la librairie UOPC, qu'on retrouve 1 vendredi sur 2 dans Bruxelles ma Belge pour découvrir ses coups de coeur)

- Frédérique Petit, directrice d'antenne