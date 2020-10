St Amand de Boixe

Du pied de son majestueux clocher qui se voit à des lieux à la ronde, nous partons en balade à la découverte de Saint Amand de Boixe. Du néolithique à aujourd'hui, je vous invite à plonger avec mes invités dans la vie très active de ce joli bourg de Charente. Avec Anaël VIGNET directeur de l'espace architecture romane, nous verrons l'histoire riche de cette abbatiale et du village. Avec madame le maire Françoise Giroux Mallot, c'est le coeur de la vie locale qui se dévoile et avec l' Abbé Florian MARCHAND, curé du lieu et son invité nous plongeons dans la vie pastorale de Saint Amand.