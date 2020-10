A St Sulpice de Ruffec, avec Geoffroy Dudouit,son maire

Nous allons à la découverte de la moins peuplée des communes de Charente seulement, 32 habitants, sans doute la plus petite également ! à 35 km au nord d'Angoulême et à deux pas de Ruffec. En compagnie de son maire Monsieur Geoffroy DUDOUIT nous nous balladons autour de la mairie et des routes alentours. Nous terminons dans l'église ou Mr Le maire qui est également chanteur et maitre de choeur, nous interprète une pièce de musique sacrée en grégorien...