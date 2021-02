Still Standing for Culture, Brune Bazin

L'invitée : la comédienne, autrice et metteuse en scène Brune Bazin.



Dans le cadre de Still Standing for Culture, des manifestations ont eu lieu le weekend dernier un peu partout en Belgique et à Bruxelles.



C’était d’ailleurs, samedi 20 février, la Journée Mondiale de la justice sociale : preuve de plus, s'il en était besoin, que les artistes ne sont pas déconnectés des autres secteurs.