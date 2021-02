Still Standing for Culture, Brune Bazin - Zéro Déchet l'Empoteuse, Marie Jemine

Chronique Savoir-faire/artisanat - Izaline Nicol : From Comptoir, 136 chaussée de Charleroi, 1060 Saint-Gilles.

Ouvert du mercredi au samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 16h.

www.from-comptoir.be



Coup de projecteur : la comédienne, autrice et metteuse en scène Brune Bazin. Dans le cadre de Still Standing for Culture, des manifestations ont eu lieu le weekend dernier un peu partout en Belgique et à Bruxelles. C’était d’ailleurs, samedi 20 février, la Journée Mondiale de la justice sociale : preuve de plus, s'il en était besoin, que les artistes ne sont pas déconnectés des autres secteurs.



L'Air du Temps - Rendez-vous Zéro Déchet : pour inaugurer cette série de rendez-vous jusqu'à fin mars, notre première invitée est Marie Jemine pour sa double casquette de coordinatrice de Réseau Bok, et de créatrice de L'Empoteuse.

Réseau Bok : projet collectif dont l’objectif est d’assurer un réseau de consignes bruxellois pour les plats à emporter.

L'Empoteuse : un service de contenants consignés, adressé aux commerces

belges, qu’il s’agisse d’épiceries bio ou vrac, de restaurants ou de traiteurs, ou

encore de transformateurs alimentaires.

www.lempoteuse.be