Stop Covid, un projet repoussé

Stop Covid : voilà l'application qui permettrait de tracer les contacts d'une personne contaminée par le coronavirus. Un projet pour l'instant repoussé au profit de "brigades" humaines départementales pour casser les chaînes de transmission du virus, comme annoncé par Edouard Philippe.

Une technologie fiable ?

La technologie bluetooth, envisagée au détriment de la géolocalisation très critiquée, ne serait pourtant pas très fiable. Il serait également possible qu'elle produise de faux positifs, et, par là, entraîne une situation potentiellement anxiogène pour le public.

De plus, selon une étude menée par des chercheurs de l'université d'Oxford, il faudrait qu'au moins 60% d'une population l'utilise pour qu'elle soit efficace. Quid alors des enfants et des personnes plus âgées qui ne disposent pas de smartphone ?

La société de surveillance

Hervé Rivano souligne aussi les dérives futures qu'une telle application pourrait entraîner. Quand bien même l'application ne présenterait aucune faille de sécurité, elle pourrait habituer les utilisateurs à une forme de surveillance permanente, ce qui n'est pas sans risque.

Le chercheur invite également les parlementaires à ne pas jouer aux apprentis-sorciers avec l'outil numérique. Il faudrait à son sens davantage de formation autour de ces enjeux.